Un natale pieno di solidarietà per le Officine dell’Acqua di Laveno

Natale solidale alle Officine dell’Acqua di Laveno Mombello. L’Associazione Vele d’Epoca Verbano (AVEV) ha infatti organizzato un pranzo per le persone sole o in difficoltà, residenti nel comune.

Una prima edizione che ha riunito intorno al tavolo circa 30 persone, dai 30 ai 75 anni, oltre ai volontari dell’associazione che con entusiasmo e tanto cuore si sono impegnati per la riuscita di una giornata speciale. Antipasto con pizza, focacce e salumi, lasagne, arrosto con le patate e panettone per il menù del 25 dicembre.

«Il nostro territorio è sempre stato votato all’aiuto e alla solidarietà, abbiamo continuato la tradizione – spiega Paolo Sivelli delle Officine dell’Acqua -. Abbiamo preso esempio anche dalla Comunità di Sant’Egidio di Novara dove alcuni dei nostri volontari avevano già partecipato a pranzi come questo».

[le foto id=1362696]

Un evento davvero speciale che ha visto anche il coinvolgimento dell’assessorato ai Servizi Sociali del comune, oltre alla Pro Loco e tante realtà del territorio che hanno donato servizi, cibo e addobbi per fare in modo che l’evento riuscisse alla perfezione.

«La solidarietà e la voglia di darci una mano è stata tantissima, appena abbiamo diffuso la voce che volevamo fare questo pranzo molte realtà del territorio si sono messe in gioco, chi per il cibo, chi per altro», conclude Sivelli, ringraziando anche i tanti volontari che hanno dimostrato anche in questa occasione la loro disponibilità.

E quindi tutte le realtà che hanno permesso il pranzo: il comune di Laveno Mombello, AtiGas ha donato i funghi per riscaldare gli ambienti, i soci Coop di Laveno Mombello gli alimenti, l’Osteria del Golfo ha preparato l’arrosto con le patate, la ProLoco di Laveno Mombello ha regalato i panettoncini, Passione Pizza le focacce e le pizze per l’antipasto, la Pulce di Cocquio Trevisago tavoli e sedie, Bottazzi di Besozzo per il vino, Verbano Carte per le stoviglie e le tovaglie compostabili, l’Agricola Spertini invece ha realizzato gli addobbi e i centri tavola, la pasticceria Zanchin di Varano Borghi ha donato i panettoni per il dolce.