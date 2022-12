Un Open Day per presentare le novità della scuola primaria di Luvinate

Un Open Day speciale: è quello che si prepara a vivere la Scuola Primaria “Pedotti” di Luvinate che, in vista dell’incontro, finalmente in presenza, per i genitori, ha messo in campo due novità, all’insegna della condivisione e della versatilità.

Le associazioni, i progetti, le esperienze, le partnership con il territorio, i percorsi didattici e formativi: questo e molto altro potranno trovare i genitori in cerca di informazioni per la scelta didattica dei loro figli per il prossimo anno scolastico 2023-2024.

Non dimentichiamo l’importante “finestra” sulla scuola, grazie al sito https://primarialuvinate.wixsite.com/primarialuvinate

«Il curriculum della nostra scuola – si legge sul sito – si focalizza su benessere, inclusione, potenziamento degli apprendimenti, apertura all’innovazione, impegno per la sostenibilità». E proprio il sito evidenzia in modo immediato e veloce la molteplicità delle esperienze che la Scuola mette in campo da anni per la crescita dei giovani utenti, fra cui alcune eccellenze come “Il metodo analogico Bortolato” per l’apprendimento della matematica, lo “Screening precoce per DSA” in collaborazione con Università degli Studi dell’Insubria, il “Life Skills Training” in collaborazione con ATS Insubria, “Green School” in merito alle tematiche educative rivolte alla sostenibilità.

NOVITA’

Dall’anno scolastico 2023-24 a Luvinate diverse novità:

2 ore di educazione motoria per le classi 4^ e 5^ con docente specialista;

bilinguismo (inglese e spagnolo) per tutti gli alunni delle classi

attività teatrale in lingua straniera

potenziamento delle attività STEAM grazie a recenti acquisti effettuati con bandi ministeriali (coding, tinkering, robotica)

approfondimento della conoscenza del territorio grazie a collaborazioni con Legambiente, Parco Campo dei Fiori, Gruppo di cammino luvinatese

attività pratiche inerenti la biodiversità, grazie all’installazione di una serra in policarbonato nel giardino della scuola