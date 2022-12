Si è svolta stamattina, in occasione della giornata internazionale del volontariato del 5 dicembre, la cerimonia del Sole d’Oro. Il Centro di Servizio per il Volontariato Insubria attribuisce infatti annualmente un segno di riconoscenza ai volontari che si sono particolarmente distinti per la loro attività e che hanno contribuito alla diffusione della cultura della solidarietà nelle province di Varese e di Como. Le associazioni e gli enti della provincia, sulla base di un invito pubblico, hanno segnalato i nominativi di volontari che a loro parere sono stati meritevoli di tale benemerenza.

Galleria fotografica Un premio per cittadini e associazioni dal Centro di Servizio per il Volontariato Insubria 4 di 4

La premiazione ha riguardato 10 volontari senior del territorio di riferimento di Csv Insubria (quello di Varese e quello di Como); 4 volontari per la categoria giovani e due associazioni per il premio denominato “partecipazione e solidarietà”. Per il 2022 si intende portare all’attenzione pubblica esempi e buone prassi di associazioni o gruppi informali che hanno contribuito a promuovere la cultura della pace basata sui valori di libertà, solidarietà, giustizia, accoglienza e disarmo.

Ad introdurre la cerimonia, che si è svolta al Centro Medioevo di Olgiate Comasco il sindaco di Olgiate Comasco Simone Moretti, il consigliere della Provincia di Como Maria Grazia Sassi, oltre al presidente di CSV Insubria Luigi Colzani, il presidente della Fondazione Comunitaria del Varesotto e direttore di CSV Insubria Maurizio Ampollini.

A consegnare i premi erano presenti il sindaco di Castiglione Olona Giancarlo Frigeri, l’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Gallarate Chiara Allai, il sindaco di Somma Lombardo Stefano Bellaria, il vicesindaco di Fino Mornasco Alvaro Domenico, il vicesindaco di Como Nicoletta Roperto, il sindaco di Albiolo Rodolfo Civelli, il sindaco della Valganna Bruna Jardini, il sindaco di Besano Leslie Mulas, il vicensindaco di Cantù Matteo Ferrari e l’assessore ai servizi sociali di Villa Guardia Giancarla Arrighi.

Intensi gli intermezzi teatrali dell’attrice Tiziana di Masi, tratti dallo a spettacolo #IOSIAMO: nei monologhi teatrali prendono vita le storie di autentici volontari del bene che hanno cambiato l’Italia.

I PREMIATI: