Un punto per la Pro Patria, Vargas: “Partita dura ma pareggio giusto”

VARGAS – Una partita particolare, molto combattuta e difficile contro una squadra molto fisica che cerca . I ragazzi hanno fatto una buona gara a livello di sacrificio ma ci è mancata un po’ di tranquillità al momento di recuperare palla. Il punto ci può stare, potevamo magari essere un po’ più fini nell’ultimo passaggio soprattutto nel secondo tempo, ma alla fine l’Arzignano ha preso il palo e poteva anche vincere. Credo però che il pareggio sia il risultato più giusto.

VARGAS 2 – La squadra nonostante le tante assenze ha risposto bene facendo un grande sacrificio fisico e mentale. Fino a ora è stato un campionato duro, con tanti infortunati e indisponibili, però quelli che sono riusciti ad allenarsi con continuità hanno fatto molto bene. Speriamo di riabbracciare presto tutti i ragazzi che erano fuori. La sosta fa bene per recuperare gli indisponibili ma anche le energie fisiche e mentali per il girone di ritorno che sicuramente sarà più difficile dell’andata. Ringrazio tutti i tifosi e faccio loro gli auguri di un buon Natale e che il 2023 possa essere migliore del 2022.

MOLINARI – È stata una partita molto equilibrata e sporca. Sapevamo che sarebbe stato così e per noi è un pareggio giusto per quello visto in campo. Avremmo potuto sfruttare qualche occasione e portare a casa i tre punti però è un pari importante su un campo difficile. Stare fuori non è stato un momento facile e ho sofferto dalla tribuna. Da un mese sono rientrato con i compagni ma questa per me è stata la prima vera partita del rientro. Adesso inizierà un campionato diverso con tante squadre che si rinforzeranno. Le partite saranno più difficili e i punti più pesanti, ora pensiamo alla meritata sosta e ci faremo trovare pronti per la FeralpiSalò. Auguro un buon Natale a tutti i tifosi della Pro e li aspettiamo numerosi allo “Speroni” per la prima del nuovo anno.