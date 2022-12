Un salto nell’800 al salone estense di Varese per il gran ballo di Natale

Grande successo per la seconda edizione del Gran ballo di Natale in salone Estense a Varese, che ha ospitato circa 700 varesini per assistere alle danze ottocentesche in costume di Società di Danza Milanese e ai balli di sala di Art Dance ASD.

Galleria fotografica Il gran Ballo di Natale al Salone Estense di Varese 4 di 19

Organizzato dall’Associazione 23&20, il Gran Ballo di Natale ha riscosso grande curiosità e successo di pubblico: nella suggestiva cornice del Salone Estense, location ideale per l’evento benefico, allestito a festa, si sono svolti tanti balli, tutti insieme per lo scopo benefico del pomeriggio varesino: la donazione di una borsa di studio a Giovanni Alianelli, uomo disabile che studia danza con il progetto Scarpette nel Cuore e che si è esibito per dimostrare i progressi fatti con la borsa di studio ricevuta lo scorso anno e che gli hanno permesso, insieme alla sua partner Enrica Passadori, di diventare vicecampione italiano e campione regionale ai campionati paralimpici.

Anche quest’anno il contributo è stato donato da Camera Condominiale Varese, ma hanno partecipato alle donazioni anche i varesini che hanno partecipato al pomeriggio, con le loro offerte spontanee.

«Sono emozionata e felice – Ha commentato Sonia Milani -un successo che lo scorso anno, a causa del Covid, era stato limitato e che oggi invece è esploso con un entusiasmo prepotente. Ringrazio di cuore Eliana di Società di Danza Milanese e Carlo di Art Dance per il supporto e lo spettacolo offerto. Per me, che creo sempre e comunque nelle sinergie positive, è stato il più bel regalo di Natale che ha unito il Bello ed il Buono! Il modo più bello per augurarci Buone Feste, nel valore più vero ed autentico del suo significato».