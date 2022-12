Un successo il “ritorno a casa” di Natale del Coro Divertimento Vocale

È stato un concerto stupendo venerdì sera al Teatro Condominio di Gallarate. Un sold out arrivato dopo pochi giorni dall’apertura del botteghino per un pubblico che ama il suo coro e non perde occasione per dimostrarglielo, soprattutto quando “gioca in casa”. E’ stato il caso del Concerto di Natale del Coro Divertimento Vocale, appuntamento fisso per Natale al Condominio: quest’anno ancora più sentito e partecipato perché mancava in presenza dal 2019 per i noti motivi di emergenza sanitaria.

Centotrenta coristi e 7 musicisti guidati dalla passione del loro direttore, il maestro Carlo Morandi che si sono esibiti in brani natalizi ma non solo, spaziando da ritmiche blues e gospel fino al classico e pop. Un’iniziativa sostenuta dal patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Gallarate e dell’azienda ospedaliera Sant’Antonio Abate – ASST Valle Olona.

E, come di consuetudine, il fine è benefico, per sostenere una delle associazioni del territorio. Ma, anche in questo caso, per Natale si rinnova la tradizione: sono infatti 10 anni che al Condominio per Natale si raccolgono fondi per l’Associazione Amici del Centro Studi Sclerosi Multipla. «Per noi è molto importante questo concerto – racconta Antonio Aliverti, presidente dell’Associazione – perchè ci permette di raccogliere fondi per offrire una qualità di vita migliore a tante persone affette da sclerosi multipla. Negli ultimi anni abbiamo organizzato, in collaborazione con la cooperativa “Il Seme” di Cardano al Campo, alcuni momenti di attività fisica in acqua e in palestra e offerto assistenza psicologica a 50 persone. E questo grazie alla generosità di coloro che credono in noi. Il concerto natalizio del Coro Divertimento Vocale è uno dei nostri appuntamenti irrinunciabili. Ringraziamo ancora il maestro, i coristi, la band, tutto lo staff organizzativo e il buon cuore dei gallaratesi che hanno sostenuto ancora una volta la nostra mission».

«Gioisci, sorridi, partecipa insieme a noi – evidenzia il direttore del

coro, il Maestro Carlo Morandi – questo è il messaggio che in ogni

concerto desideriamo trasmettere al pubblico, per arrivare direttamente

al cuore di chi ci ascolta. Le nostre voci si liberano nell’aria ed è

energia. Quando un gruppo è così numeroso è difficile che l’armonia

accomuni tutti nelle scelte e nelle condivisioni, ma c’è un momento

quando i coristi si uniscono per “suonare” le proprie voci, in cui

questo accade. Ed è magico».