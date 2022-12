Chiude il raccordo autostradale all’entrata di Varese: come funziona la viabilità

Avevano detto che “i lavori non sarebbero ricominciati fino a dopo Natale” e così è stato, letteralmente. L’amministrazione di Varese non intendeva, però, evidentemente “dopo le vacanze di Natale”, ma proprio dopo la festività, e ha autorizzato la chiusura fin da oggi 27 dicembre 2022 del tratto di autostrada in entrata ed uscita da Varese, dopo il bivio per via Gasparotto, cosi da permettere lo spostamento del cantiere di Largo Flaiano. Una chiusura che durerà fino alla fine del cantiere, previsto al momento alla fine del 2023 e che prevede, per accedere alla città dall’autostrada, l’utilizzo di percorsi alternativi.

IL COMUNE: “SFRUTTIAMO I GIORNI DI FESTA PER ABITUARE GLI AUTOMOBILISTI”

«Lo spostamento sul raccordo è stato deciso per il 27 dicembre, perché subito dopo Natale e con le scuole chiuse il traffico è nettamente inferiore- spiega l’amministrazione comunale – In questo modo i cittadini potranno abituarsi a percorsi alternativi prima del rientro il 9 gennaio dopo le festività».

LO SVINCOLO DI VIALE EUROPA NON APRE PRIMA DEL 9

Tra i “percorsi alternativi” però non c’è ancora lo svincolo verso viale Europa, il cui cantiere è agli sgoccioli, ma non è ancora aperto: per ora l’apertura prevista è intorno al 9 gennaio, ma l’ultimo sopralluogo fatto da sindaco e assessore ai lavori pubblici, all’alba del 23 dicembre, potrebbe far sperare a un suo anticipo.

ECCO I PERCORSI ALTERNATIVI

Per ora, comunque, le uscite consigliate dall’autostrada sono: “Varese est/Gazzada” per chi procede in direzione A60 tangenziale di Varese o SP57 verso la Svizzera, la Valganna e la zona di Malnate. L’uscita “Varese ovest/Buguggiate” per raggiungere la strada provinciale del lago (SP1) o la SP17, verso Gavirate, Biandronno e tutto il lago di Varese, mentre per chi deve raggiungere il centro di Varese l’uscita è su via Gasparotto.