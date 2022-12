Un video per augurare un “White Christmas” da parte del cantante varesino Lorenzo

Lorenzo Rapillo, giovane musicista varesino, augura a tutti un sereno Natale con questo video: “Ecco il mio nuovissimo video in tema natalizio per augurare a tutti un buon natale di cuore grazie alla magica atmosfera ed energia che solo la musica sa esprimere e trasmettere”.

Il video girato nella città di Varese, mentre Lorenzo lo avevamo già incontrato per un altro progetto musicale: la canzone “Sweet child of mine” dei Guns N’ Roses suona in Piazza Podestà con la sua band.