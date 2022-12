Un’isola felice per i bambini, la scuola primaria di Oltrona si presenta ai genitori

La Scuola Primaria “Papa Giovanni XXIII” di Oltrona, frazione di Gavirate, in occasione dell’open day del 5 dicembre, alle ore 17, apre le porte a genitori e futuri alunni della classe Prima per far conoscere tutte le potenzialità e le ricchezze della sua struttura e della sua offerta didattica.

“La scuola, circondata da un ampio giardino dove i bambini possono svolgere attività all’aria aperta serenamente e in tutta sicurezza, si presenta come una vera isola felice dove le bambine e i bambini possono condividere valori unici ed estremamente preziosi quali l’armonia, l’amicizia, la solidarietà, in un contesto raccolto, familiare, sano e naturale, sotto la guida di insegnanti estremamente preparate sia sul piano didattico che educativo – scrivono le insegnanti – una piccola grande famiglia, dove ogni bambino è un fiore unico, diverso dagli altri, pronto a sbocciare grazie alle amorevoli cure delle maestre, che sono in grado di coltivare nella propria unicità e particolarità, valorizzandone i punti di forza e rafforzando, con acquisizione di sicurezza e consapevolezza, anche i punti di debolezza”.

Gli spazi educativi sono accoglienti ed adeguati per apprendere, giocare, crescere nel rispetto dei compagni, delle insegnanti, della natura e dell’ambiente.

Le aule, spaziose e luminose, con vista Lago di Varese e Monte Rosa – a valorizzare il patrimonio culturale e naturalistico del territorio – si sviluppano su due piani ed includono laboratori, un’aula informatica, la biblioteca, la sala mensa ed un’ampia e luminosa palestra da poco rinnovata.

“Un’isola felice, insomma, accogliente e spaziosa, dove i bambini possono imparare e mettere in pratica valori di educazione, convivenza, rispetto del prossimo e anche dell’ambiente, grazie al bellissimo giardino esterno che permette, grazie alle lodevoli iniziative “verdi” delle maestre, di piantare, coltivare e rispettare la natura e gli animali”.

Tutti i servizi scolastici educativi ed aggiuntivi, quali pre e post scuola, oggi indispensabili per conciliare le esigenze familiari ai frenetici ritmi di lavoro dei genitori, possono essere garantiti anche grazie al contributo attivo ed efficace dell’Associazione Genitori, che supporta, con una partecipazione ed una presenza sempre costante ed attiva, tutte le attività didattiche, a beneficio dei percorsi educativi, dell’organizzazione delle famiglie e non da ultimo della serenità degli studenti.

La scuola primaria “Papa Giovanni XXIII” di Oltrona è in via della Gioventù 3 (ingresso su via Bellini) a Oltrona, frazione di Gavirate.