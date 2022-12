Uno spettacolo di Natale alla scuola dell’infanzia Rajchman di Rovera

Le insegnante della scuola dell’infanzia “Rajchman” di Rovera nella mattinata di lunedì 19 dicembre hanno fatto una sorpresa ai bambini: si sono improvvisate attrici con un piccolo spettacolo teatrale tratto dalla storia “Il pettirosso e Babbo Natale. Un dono speciale”.

«Il messaggio che racchiude – il commento dagli organizzatori – è davvero importante e non lo ripeteremo mai abbastanza: vivere la gioia del donare è fondamentale nella vita. Ci permette di creare armonia e relazionarci con gli altri in modo più speciale, non solo durante le feste. E i bambini hanno provato tanto stupore e gioia. Un grande grazie a tutte le insegnanti e ai collaboratori».