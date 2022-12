“Un’ottima notizia”: il sindaco Galimberti approva la scelta di Giuseppe Micale alla guida della Sette Laghi

«Congratulazioni al dottor Giuseppe Micale per la nomina alla giuda dell’ASST Sette Laghi » Così il sindaco Galimberti e il consigliere comunale con delega alla Sanità Guido Bonoldi commentano la nomina del nuovo direttore generale alla guida dell’est Sette Laghi. Erano stati proprio il primo cittadino varesino e il consigliere con delega alla sanità a chiedere alla giunta Fontana la scelta di un conoscitore della realtà del Circolo come successore del dg Bonelli.

« È una ottima notizia che un’eccellenza professionale del nostro territorio, e che ha maturato esperienze in diverse strutture, possa ricoprire un ruolo così importante come quello della gestione sanitaria di Varese e parte della provincia. Inoltre, il dottor Micale potrà portare l’esperienza conseguita in questi anni in altre realtà ospedaliere lombarde, tutte competenze di cui ora potrà beneficiare anche il nostro territorio. Ringraziamo dunque il Presidente Fontana per aver ascoltato il territorio nell’effettuazione della nomina».

«In questi anni legati alla pandemia – proseguono Galimberti e Bonoldi – abbiamo compreso tutti quanto sia importante la grande competenza acquisita, unita al legame con il territorio e la vicinanza con i cittadini. Per questo la nomina di oggi ci sembra un buon auspicio per il futuro e un buon presupposto per stringere ancora di più la massima collaborazione tra i vari enti – comuni in testa – nell’interesse dei cittadini garantendo il massimo livello di assistenza».