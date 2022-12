Uomo nudo per le strade di Busto Garolfo, fotografato da tanti ma scomparso nel nulla

Avvistato oggi, giovedì 1 novembre, a Busto Garolfo, per le vie del paese, un uomo che, nonostante le basse temperature invernali, camminava tranquillamente per strada senza veli, come nulla fosse.

Numerosi passanti hanno assistito esterrefatti all’insolita passeggiata del nudista. Alcuni cittadini hanno girato video o scattato foto. La situazione è stata segnalata ai carabinieri della Stazione di Busto Garolfo. I militari sono quindi intervenuti, ma l’uomo nudo per il momento non è stato trovato. Sono comunque in corso accertamenti.