Valbossa IN Rosa dona all’ospedale di Circolo una poltrona per la diagnosi del tumore al seno

Tra il dire e il fare non c’è sempre di mezzo il mare. A volte ci sono di mezzo fatica e tanto impegno, ma poi i risultati ripagano di ogni sacrificio.

Valbossa IN Rosa, la manifestazione organizzata dall’associazione IN Valbossa, per promuovere la prevenzione del tumore al seno, ha messo a segno un altro grande risultato. Dopo aver consegnato 10mila euro all’istituto Carlo Besta di Milano, raccolti quest’anno, per contribuire alla borsa di studio intitolata alla memoria della ricercatrice e immunologa azzatese Pia Bernasconi, oggi il secondo passo, frutto delle tante iniziative messe in campo in ottobre, mese della prevenzione.

È stata consegnata ufficialmente alla mammografia senologica di Varese dell’Ospedale di Circolo la poltrona per la procedura VABB stereotassica, del valore di circa 8mila euro. Nel dettaglio, si tratta di una poltrona dedicata, che completa la doppia apparecchiatura Mammografo- Tomografo per eseguire le biopsie stereotassiche.

“La biopsia stereotassica è una tecnica di chirurgia mininvasiva che può essere effettuata ambulatorialmente, prevede una biopsia con agoaspirazione capace di identificare lesioni microscopiche anche precancerose o calcificazioni di dimensioni molto ridotte, quando la probabile patologia viene evidenziata dalla mammografia ma non trova riscontro ecografico – spiega il Dottor Franco Angiolini, responsabile della struttura semplice di Mammografia senologica, afferente alla Radiologia Varese, di cui è Direttore il professor Massimo Venturini -. Disporre di questa poltrona dedicata, scomponibile ed adattabile a qualsiasi posizione, permette di aumentare la precisione dell’operazione consentendo un’alta affidabilità della diagnosi da parte dell’anatomo-patologo che analizzerà i campioni di tessuto prelevato, oltre a migliorare nettamente il comfort e la sicurezza delle pazienti.”

“Oggi la diagnosi di cancro al seno è sempre più precoce e affinata grazie alle tecnologie e ai test diagnostici disponibili a Varese – commenta il dottor Leonardo Callegari, Direttore del Dipartimento di Area della Diagnostica per immagini e dei servizi di ASST Sette Laghi -. Questa donazione è preziosa sia perché contribuisce a rendere più precisa, raffinata e sicura, la delicata e insostituibile procedura della biopsia, sia perché dimostra l’affetto e la fiducia del territorio per i nostri servizi”.

Della stessa opinione è il Direttore Sanitario e Sociosanitario, Lorenzo Maffioli: “È ancora più vero e bello in questo caso in cui a donare non è un’associazione singola, ma una rete nata dalla sinergia sviluppatasi tra Comuni e cittadini e che, in un secondo momento, per coordinare le straordinarie energie e voglia di partecipazione sviluppatesi, ha portato all’istituzione di “IN Valbossa”. Vi ringrazio per questo dono prezioso in sé e ancora più prezioso per il significato che reca e che incoraggia i nostri operatori: fiducia, apprezzamento, voglia di investire in sanità”.