A Varese apre il servizio notturno di accoglienza per i senza fissa dimora

Con l’abbassarsi delle temperature entra in piena operatività il piano Emergenza freddo del Comune di Varese, con la riapertura del dormitorio di via Maspero 20.

A partire da ieri 12 dicembre e per la durata del periodo invernale fino al 31 marzo 2023, è attivo il servizio notturno di accoglienza delle persone senza fissa dimora per fronteggiare l’emergenza freddo.

Il servizio, realizzato grazie alla collaborazione tra il Comune di Varese e le cooperative Lotta Contro L’emarginazione, Intrecci e in collaborazione con i City Angels Varese, prevede l’offerta di ospitalità notturna in uno spazio appositamente allestito nello stabile di via Maspero 20, con la presenza di un operatore durante la notte per l’accoglienza e custodia degli ospiti.

«Anche quest’anno l’amministrazione offre una risposta concreta a un’esigenza importante delle persone che si trovano in situazioni di marginalità – dichiara l’assessore ai Servizi sociali Roberto Molinari – Un intervento che potrà essere ancora più importante in prospettiva futura, con il progetto di riqualificazione previsto per l’immobile di via Maspero grazie al finanziamento ottenuto dall’amministrazione tramite il PNRR: un intervento che potrà consentire ulteriori possibilità per rispondere alle situazioni di marginalità presenti sul territorio».

Per accedere al servizio o per segnalazioni è necessario prendere contatto telefonico con gli operatori della cooperativa City Angels Varese chiamando il numero 377 5502177.

L’ingresso è previsto dalle ore 20.00 alle 21.00, mentre dalle 21.00 alle 22.00 viene gestita l’accoglienza fornendo generi di conforto, come bevande calde e biscotti; verranno dati inoltre prodotti per l’igiene personale e indumenti. Gli ospiti dovranno poi lasciare il centro entro le 8.00 del mattino.