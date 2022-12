Varese – Caronnese, al “Franco Ossola” ci si gioca tanto

Undici punti la Caronnese, dieci il Varese. Questo dice la classifica alla vigilia della giornata numero 14 del Girone B di Serie D, che alla luce dei numeri sarà una sfida salvezza a tutti gli effetti. Domenica 4 dicembre (ore 14.30) al “Franco Ossola” ci saranno quindi in gioco dei punti pesanti da conquistare per recuperare terreno e iniziare la risalita.

Le due squadre hanno sfruttato l’apertura del mercato invernale per rinnovarsi: a Varese sono arrivati il difensore Alessandro Rossi e i centrocampisti Riccardo Rossini e Bryan Mecca, oltre al difensore mancino classe 2004 Nicolò Gremi; in casa Caronnese sono invece sbarcati il difensore Devis Nossa, il jolly Luca Piraccini – proprio in uscita dal Varese – e l’attaccante Dario Braidich. Colpi importanti per le due società, che sperano in questo modo di cambiare rotta a una stagione iniziata male.

Mister Luciano De Paola anticipa la gara: «Sono arrivati tre giocatori di qualità che hanno portato aria nuova e si sono già calati nella parte. È uno scontro diretto, l’abbiamo preparato bene e i nuovi arrivi saranno titolari da subito, anche perché eravamo in pochi. Sarà una partita tosta, noi arriviamo da un momento difficilissimo ma siamo arrabbiati e abbiamo voglia di uscire da questa situazione. Chi è rimasto ha un grande spirito di rivalsa perché tutti sappiamo che fino a ora non abbiamo dato quello che dovevamo».

A Masnago, alla guida della Caronnese, ci sarà Simone Moretti. L’allenatore classe 1983 è un ex della gara cresciuto in biancorosso e protagonista nel 2016 del finale di stagione. Per lui, dopo l’esperienza da vice di Marco Zaffaroni, è la prima esperienza da mister. Lo stesso Moretti spiega: «Non posso dire che sarà una gara come le altre, direi una bugia. Ma ora penso soltanto al bene della Caronnese, vogliamo bissare la vittoria di settimana scorsa contro il Sona. Il Varese non è in un ottimo stato di forma, ma è sempre il Varese e dobbiamo assolutamente rispettarlo. Ci siamo allenati bene, pur in una settimana difficile come sempre quando riapre il mercato. I nuovi arrivi sono giocatori d’esperienza, possono darci una grossa mano per il futuro».

