Varese, la palestra Olympus lascia il Campus e si lega al Life di via Sanvito

La lunga permanenza del gruppo di palestre Olympus Avant al Campus di Varese, presenza ventennale all’interno del complesso sportivo di via Pirandello, sta per terminare. Dal 28 dicembre le attività saranno spostate al Life, altro grande centro fitness e wellness di via Sanvito (inserito nel complesso “Vela”) in seguito a un accordo tra le due società che daranno vita a un nuovo polo dedicato all’attività sportiva e al benessere fisico.

Un “trasloco” che – garantiscono i responsabili – non avrà ripercussioni sugli utenti: tutti gli abbonamenti dell’attuale Olympus rimangono validi e potranno essere utilizzati negli spazi del Life mentre lo staff attualmente impegnato in via Pirandello si trasferirà a sua volta e resterà a disposizione dei clienti. Le spiegazioni sono arrivate a partire da ieri sera – lunedì 19 – attraverso a una e-mail a tutti gli abbonati.

A fornire maggiori dettagli attraverso VareseNews su quello che sta avvenendo nel mondo del fitness varesino è Gabriele Ciavarrella, l’imprenditore – in passato presidente del Varese calcio – cui fa capo il gruppo Life. «Stiamo lavorando insieme a Olympus Avant per un grande progetto che permetta al centro di via Sanvito di diventare il più grande spazio fitness e wellness della città di Varese. Grazie a ulteriori spazi che erano inutilizzati, abbiamo l’occasione di ampliare la nostra struttura e di “sommare” le offerte delle due palestre: per questo la nuova società si chiamerà Life Olympus Avant Wellness Club con una compagine allargata».

La “sommatoria” tra le due esperienze coinvolge – spiega Ciavarrella – tra le 2.500 e le 3.000 persone: attualmente sono circa 1.300 gli utenti attivi al Life mentre il Campus potrebbe “portarne” oltre 1.500. «Stiamo lavorando anche per stilare un calendario corsi per differenziare le fasce d’orario disponibili per gli utenti – conclude Ciavarrella – e i lavori di ampliamento comprenderanno anche il parcheggio, così da dare il miglior servizio possibile agli utenti».