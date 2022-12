A Varese un concerto per flauto e chitarra nato dalla collaborazione dell’Associazione Mazziniana e il Liceo Musicale

L’Associazione Mazziniana Italiana, sezione “Giovanni Bertolè Viale” Varese, organizza, nella serata di lunedì 5 dicembre alle ore 18 presso la Sala Montanari di via dei Bersaglieri 1, un concerto per flauto e chitarra che vedrà protagonisti i maestri concertisti Chiara Imbasciati, Angelo Jovane e Fiorenzo Filippini.

Lo spettacolo, che andrà in scena a conclusione di un progetto partito qualche anno fa dalla collaborazione tra il Liceo Musicale Statale di Varese e l’AMI, Associazione Mazziniana Italiana di Varese, ha l’obiettivo di superare l’impostazione esclusivamente celebrativa e storica per rispondere all’urgenza di collaborare per raccontare, e così promuovere e condividere, conoscenze e ideali.