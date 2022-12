Il Varese vince in Coppa Italia, De Paola: “Brutta partita, ma vincere aiuta a vincere”

DE PAOLA – Vincere aiuta a vincere. Sicuramente è stata una partita brutta ma contava passare il turno e ce l’abbiamo fatta. Ora pensiamo subito a domenica che ci attende una gara difficile; dovremo andare là con il coltello tra i denti. È stata una buona sgambata su un campo molto molle e alla fine non è stato un bello spettacolo ma ci teniamo stretto il risultato. Sono contento perché tutti hanno giocato una buona gara, anche quelli che hanno avuto meno spazio come Battistella. I nuovi si sono integrati benissimo e

SGRO’ (Allenatore Franciacorta) – Ci è mancato il gol. Oggi avevamo una coppia d’attacco giovanissima e ho fatto giocare tanti ragazzi che hanno giocato poco. Abbiamo fatto la partita, tutti hanno lottato e fatto una buona prestazione. La domenica è tutta un’altra partita: non volevamo fare brutta figura e non l’abbiamo fatta; secondo me la Coppa Italia serve alle squadre che hanno tanti giocatori e non mi sembrava il caso di perderne altri per infortunio. Spero che questo 2022 finisca in fretta: le nostre tre punte sono fuori tutte: Ravasi, Bertazzoli e Dell’Agnello.

SCARPA – Potevamo fare meglio sul piano del gioco ma era importante vincere e passare il turno. Ci dà fiducia e morale anche in vista di domenica. Son abbastanza soddisfatto, forse potevo fare meglio in un paio di occasioni, ma l’importante è il risultato della squadra. Speriamo di prendere i tre punti anche a Carate Brianza.

BIGINI – Importante per il morale fare bene oggi e vincere. Stiamo lavorando benissimo da inizio anno. Sono contento della mia partita ma si può sempre fare meglio. Da domani resettiamo e pensiamo alla grande gara ci aspetta domenica.

CAPPAI – Sono tornato al gol e abbiamo vinto. Le condizioni del campo non hanno aiutato il bel gioco e anche il mio gol è stato sporco; la palla è rimbalzata male e sono riuscito a buttarla dentro.. La Coppa la snobbano in tanti, ma per noi è importante. Sul gol Sono ben felice, anche moralmente. Sul mercato non voglio parlare. Non bastano due partite, ma dobbiamo finire bene l’anno per riprendere il terreno perso.