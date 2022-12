A Vedano Olona arriva Babbo Natale e porta i doni di casa in casa

Si rinnova anche quest’anno una tradizione che è ormai nel cuore di tutti i bambini vedanesi. La notte della Vigilia, con le sue renne luminose e i suoi elfi, Babbo Natale in persona passa di casa in casa per portare i doni ai più piccini, preceduto dal suono di melodie natalizie.

L’iniziativa, che prosegue da più di 30 anni, è organizzata anche quest’anno dalla Pro loco di Vedano Olona, con la collaborazione dell’Istituto comprensivo e con il patrocinio del Comune.

Genitori e nonni che vogliono regalare questa sorpresa ai propri bambini devono semplicemente recapitare i regali a Villa Aliverti, in sala consiliare nei giorni precedenti il Natale. La consegna dei doni quest’anno verrà fatta giovedì 22 e venerdì 23 dicembre (dalle 19 alle 22), e anche la mattina del 24 dicembre, dalle 9 alle 12.

I pacchi dovranno essere confezionati e dovranno essere indicati in modo chiaro nome, cognome e indirizzo del bambino. Gli organizzatori raccomandano inoltre di evitare oggetti troppo ingombranti, fragili o in vetro.

Babbo Natale inizierà a consegnare i doni a partire dal tardo pomeriggio di sabato 24 dicembre.

Il servizio è gratuito. Per informazioni: tel. 338 3830194 o scrivendo una mail a : prolocovedano@gmail.com