A Vedano Olona arriva “Harry Christmas” per una domenica davvero magica con Hermione ed Harry Potter

A Vedano Olona sale l’attesa per “Harry Christmas”, la grande festa di Natale organizzata per domenica 18 dicembre dai commercianti vedanesi con la collaborazione del Comune, della Pro loco, dell’oratorio e di tante associazioni, tutti mobilitati per offrire una giornata indimenticabile nel segno del maghetto più famoso di tutti i tempi.

Il programma è ricchissimo, i personaggi così belli da sembrare quelli originali e i giochi che saranno allestititi in diversi angoli del paese sapranno far divertire grandi e bambini. Tra le sorprese anche un magico trenino che porterà i bambini in giro per il paese.

In queste ore si stanno dando gli ultimi ritocchi al pezzo forte della giornata: oltre alle bancarelle del mercatino di Natale, ai negozi tutti aperti e “trasformati” come in una vera Diagon Alley, agli spettacoli, ai laboratori e ai punti ristoro a tema, ci sarà infatti la Caccia agli Horcrux, una grande caccia al tesoro con Hermione e Ron a guidare maghi e streghette divisi nelle quattro “case” della saga: Tassorosso, Corvonero, Serpeverde e Grifondoro. L’appuntamento è dalle 14 alle 14,30 a Villa Spech, poi si parte per la caccia.

Qui sotto tutti gli appuntamenti di “Harry Christmas”: