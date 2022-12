Vedano Olona mette in campo nuove risorse contro le difficoltà economiche delle famiglie

Il Comune di Vedano Olona ha stanziato nuove risorse per sostenere le famiglie in questo periodo di difficoltà economiche.

Con il bando “Contributi caro vita”, rivolto alle famiglie residenti a Vedano, sono stati stanziato 80mila euro che potranno essere entro il 20 dicembre, accendendo alla piattaforma Tradate Welfare.

«Si tratta di un aiuto concreto alle famiglie più colpite dai crescenti aumenti energetici ma non solo – spiega l’assessore ai servizi alla persona Simona Carmen Ghiraldi – Il bando, istituito per iniziativa della giunta viene incontro in questo difficile periodo alle necessità delle famiglie, in particolare quelle numerose. Un impegno importante che può alleviare almeno in parte il peso dato dai continui rincari, dall’energia al carrello della spesa».

Il Bando è destinato alle famiglie con un Isee 2021 non superiore a 30.000 euro. Per ogni nucleo famigliare il contributo è pari a 150 euro. Il contributo potrà anche arrivare fino a 300 euro qualora il numero dei beneficiari fosse inferiore alle aspettative.

Per nuclei famigliari con più di tre componenti è previsto un incremento di 50 euro per ogni minore a carico.

Le domande vanno presentate esclusivamente attraverso la piattaforma Tradate Welfare entro le ore 12 del 20 dicembre 2022 accedendo a questo link

Maggiori informazioni sul sito del Comune o contattando l’ufficio Servizi alla Persona al numero 0332 867760