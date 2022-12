A Vedano Olona migliaia di persone per il Natale a tema Harry Potter: “Un successo straordinario”

Domenica 18 dicembre Vedano Olona ha vissuto una giornata straordinaria, con tantissima gente nelle strade del centro per la prima edizione di “Harry Christmas“, la festa di Natale a tema Harry Potter organizzata dai commercianti vedanesi con la collaborazione della Pro loco, delle associazioni e dell’Amministrazione comunale.

Galleria fotografica A Vedano Olona il Natale a tema Harry Potter 4 di 35

Il grande lavoro messo in campo dai commercianti con il supporto della Pro loco, del Comune, della scuola, dell’Oratorio e delle tante associazioni vedanesi che hanno partecipato, è stato ripagato da una partecipazione oltre ogni aspettativa e dai complimenti di tutti coloro che hanno partecipato.

Per tutta la giornata il flusso di visitatori, tantissimi dei quali provenienti da fuori paese, è stato incessante e lunghe code si sono formate davanti alle attrazioni più ambite, dalla possibilità di scattarsi una foto con “il mantello dell’invisibilità” al trenino magico che percorreva le strade del paese, dalle bancarelle agli spettacoli. Quasi 150 bambini hanno partecipato alla Caccia Horcrux e tutti gli intrattenimenti hanno registrato il “tutto esaurito”.

«Siamo davvero ma davvero contenti – dice Massimiliano Minazzi che con Paolo Fiorina e Jessica Ferrari ha tirato le fila dell’organizzazione – Il paese e tutti i commercianti hanno risposto in un modo fantastico, tutto è andato bene e continuiamo a ricevere complimenti per la giornata. Meglio di così non poteva andare».

Doverosi i ringraziamenti ha chi ha collaborato per l’evento, che ha richiesto davvero tanti giorni di preparazione: «Grazie di cuore a tutti i commercianti che hanno partecipato, tenendo aperti i negozi e allestendoli a tema con grande creatività – aggiunge Massimiliano – Grazie alla Pro loco che ha dato un contributo organizzativo importantissimo e al Comune di Vedano che ci ha creduto e che ha sostenuto la manifestazione. E poi un grande grazie a tutte le associazioni presenti, agli artisti, alla scuola, all’associazione Genitori, all’Oratorio e a tutti coloro che hanno partecipato contribuendo all’ottima riuscita di questo evento».