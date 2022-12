A Venegono Inferiore una pista ciclabile e murales per le scuole con i fondi di Regione Lombardia

A Venegono Inferiore in arrivo un contributo di Regione Lombardia di oltre 100mila euro, nell’ambito del bando per i Distretti del Commercio.

«Venegono Inferiore fa parte del Distretto del Commercio Alto Olona – spiega il sindaco Mattia Premazzi – Abbiamo partecipato al bando di Regione Lombardia e il nostro distretto si è posizionato al 47° posto su 151 domande presentate, aggiudicandosi anche la valutazione di “distretto d’eccellenza”. Siamo molto soddisfatti per questo risultato, che porterà a Venegono un contributo di 108mila euro per opere infrastrutturali che possano rilanciare l’attrattività del paese».

Venegono Inferiore è uno dei quattro comuni del Distretto che oltre ai contributi a sostegno delle attività commerciali, ha ottenuto importanti somme per opere infrastrutturali: «In particolare i fondi destinati al nostro Comune saranno destinati per la realizzazione di alcuni murales sulle facciate delle nostre scuole, che abbiamo recentemente ristrutturato, per renderle attrattive e caratterizzanti. Poi andremo a realizzare un tratto di pista ciclopedonale che permetterà di collegare in sicurezza Venegono Inferiore e Tradate».

Il percorso ciclopedonale in progetto partirà da via Campi di Croce e arriverà fino all’ospedale di Tradate, passando in una zona verde, e darà a pedoni e ciclisti un’alternativa al percorso lungo via Manzoni.

«Sia i murales e l’immagine che daremo alle nostre scuole sia questo percorso di viabilità dolce potranno portare più gente all’interno del nostro paese e quindi rilanciare anche le attività del del piccolo commercio – aggiunge Premazzi – Nel bando ci sono inoltre fondi sia per il Comune sia per le imprese commerciali per la realizzazione di eventi e iniziative che possano rendere ulteriormente attrattivo Venegono Inferiore e gli altri comuni del Distretto».