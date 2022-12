Venerdì 16 dicembre sciopero regionale di 4 ore del trasporto pubblico

Venerdì 16 dicembre 2022 è indetto uno sciopero regionale, di molte categorie professionali, da parte dei sindacati Filt-Cgil e Uilt-Uil. Per tale ragione, “su tutta la rete di Ctpi (linee urbane della città di Varese + linee extraurbane gestite da Autolinee Varesine e Castano) non si assicura il regolare svolgimento del servizio dalle ore 17.00 alle ore 21.00 di venerdì 16 dicembre. Possibili disagi anche in merito alle biglietterie aziendali, nelle ultime quattro ore di apertura di ciascun ufficio“, fanno sapere da Autolinee Varesine.

A Milano l’agitazione è prevista dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio: durante queste fasce orarie saranno quindi possibili disagi al trasporto pubblico, fa sapere Atm. Corse garantite dal mattino fino alle 8,45 e dalle 15 alle 18.