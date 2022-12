Vent’anni di palestra a cielo aperto al Parco Alto Milanese. Una “vacanza” che ha salvato gli anziani

C’erano tanti ex-presidenti e consiglieri ma anche alcuni dei frequentatori della palestra a cielo aperto domenica mattina alla presentazione del libro dedicato ai 20 anni di storia dei corsi di ginnastica dolce per gli anziani, avviati nel 2002 grazie alla collaborazione tra l’allora cooperativa Totem, il Parco Alto Milanese, Uisp e Centro Studi Karate di Busto Arsizio.

Il titolo del libro presentato in Cascinetta è “A cielo aperto” riprende proprio il nome dato all’iniziativa che quest’anno, per la ventesima edizione, ha visto la partecipazione di un numero di persone che ha sfiorato le 300 unità: «Partecipano molti anziani ma, ultimamente, anche persone dai 40 anni in su. Stanno faticosamente tornando anche gli ospiti delle case di riposo, rimaste ancora piuttosto sigillate a causa del covid e, d’estate, legate anche ai bollettini meteo a causa delle ondate di calore» – ha raccontato Stefano Bottelli, colui che per primo, insieme a Marco Quilici di Totem, ha avviato il progetto.

Oggi a raccogliere l’eredità è Davide Turri, presidente attualmente in carica, ma sono stati tanti i suoi predecessori che hanno sempre dato seguito all’iniziativa: tra i presenti c’erano Luca Rossi, Matteo Bocca, Guido Zampini, Carlo Luigi Bianchi. «Tutti hanno contribuito con il loro pezzetto a fare in modo che questo servizio non venisse meno, finanziandolo e mettendo a disposizione gli spazi del parco – ha sottolineato Davide Turri durante il suo intervento -. Grazie ad iniziative come questa, così come al Nordic Walking, ai pellegrini della via Francisca, alle scuole quest’area è sempre ben frequentata, permettendo di tenere alla larga i malintenzionati».

Fino agli anni ’90, infatti, l’area era spesso oggetto di scarichi di rifiuti oppure tenuta in ostaggio da spacciatori e personaggi loschi in genere. Grazie alla costituzione del parco e a realtà come Uisp, Centro Studi Karate, cooperativa Totem prima e Aps Stare bene insieme oggi, la situazione è totalmente cambiata e oggi il Pam è una bellissima realtà che offre natura e relax ad un bacino d’utenza che supera i 150 mila abitanti dei tre comuni che lo compongono.

Il libro sui vent’anni della ginnastica a cielo aperto racconta anche un mondo di relazioni che sono diventate amicizie e di come la ginnastica dolce, fatta all’aperto, sia una vera e propria terapia per una terza età serena e migliore sia dal punto di vista fisico che cognitivo.

Lo hanno raccontato bene prima Paolo Busacca del Centro Studi Karate, da anni impegnato in questo settore, e poi Andrea Steccanella, ricercatore di strategie per l’invecchiamento attivo: «I dati dimostrano chiaramente come l’attività sportiva dolce e le relazioni tra le persone in un ambiente naturale facciano bene agli anziani, combattendo la depressione e il degrado cognitivo».

Per centinaia di persone la palestra a cielo aperto è una vera e propria vacanza: «Ogni tanto sento dire dai frequentatori che questa attività, per loro, è come una vacanza. Grazie alla palestra escono di casa, stanno all’aperto, fanno attività fisica e parlano con altre persone – ha raccontato ancora Bottelli -. Tra i tanti dialoghi ricordo una signora che ha aiutato una nostra utente che aveva manifestato la voglia di farla finita». E poi si è commosso nel ricordare Bianca, una delle vecchiette più arzille che hanno partecipato alle sessioni di ginnastica: «Con lei si era creato un rapporto speciale. Tutti la ricordano».

Il libro è disponibile nella sede della Cascinetta in via Olindo Guerrini a Busto Arsizio. Per info: info@parcoaltomilanese.it