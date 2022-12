Via alla gara per l’affidamento del progetto del nuovo polo di riabilitazione pneumologica a Cuasso al Monte

È stata pubblicata oggi la determina di indizione della gara per l’affidamento della progettazione per la realizzazione del Centro di Riabilitazione pneumologica di Cuasso al Monte.

Si tratta dell’intervento che, insieme alla realizzazione dell’Ospedale di Comunità, prevede il rilancio dell’antico sanatorio della Valceresio, che trova così una doppia vocazione.

In particolare, la realizzazione dell’Istituto clinico e di ricerca nella riabilitazione dei pazienti con patologie pneumologiche croniche ospitato a Cuasso opererà in sinergia con il centro dedicato alla ricerca e cura dei pazienti pneumologici acuti, con sede all’Ospedale di Circolo di Varese, che ne è il completamento. L’intervento, finanziato da Regione Lombardia, ammonta a 24 milioni di euro, di cui 1,1 milione dedicato appunto ai servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnico-economica e definitiva: per la fine del 2026 il Padiglione Centrale e l’ex Convento saranno oggetto di un importante intervento che permetterà di ospitare in quelle sedi il Polo riabilitativo specializzato nella valutazione clinica e nel trattamento farmacologico-riabilitativo dei pazienti affetti da malattie croniche respiratorie, oltre che l’attività di ricerca indirizzata alla patologia cronica respiratoria in collaborazione con l’Università dell’Insubria.