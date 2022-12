Successo per la camminata organizzata lungo la Via Francisca alla scoperta di due beni FAI

Grande successo di partecipazione quello riscontrato sabato 17 dicembre per la camminata organizzata dall’associazione Amici della Via Francisca del Lucomagno e FAI alla scoperta di due beni FAI: Villa Panza di Varese e Casa Macchi di Morazzone.

Sono stati più di 30 i pellegrini che, a partire da Villa Panza e dalla sua visita, hanno proseguito lungo un tratto della Via Francisca del Lucomagno per raggiungere il centro storico di Morazzone e scoprire, come primo gruppo, Casa Macchi: aperto al pubblico dopo quattro anni di restauri.

Le suggestioni e la curiosità suscitate già inizialmente dalla visita a Villa Panza gli hanno accompagnati lungo tutto il cammino fino a Casa Macchi, dove ad attenderli c’erano il sindaco di Morazzone Maurizio Mazzucchelli e la responsabile FAI di Casa Macchi.

E tra risate e nuovi incontri, all’insegna del cammino e dello stare insieme, la tappa non poteva che prevedere nel mezzo anche una fermata al Circolo Lo Squalo di Schianno, dove i pellegrini hanno potuto consumare insieme un buon pranzo.