In via San Martino a Varese l’ignobile “furto di Natale”

Tutti i furti sono ignobili, ma il furto del Natale lo è di più.

Per questo ciò che è accaduto in via san Martino a Varese nella notte tra domenica e lunedì è un gesto bruttissimo, indipendentemente dal valore economico o dall’effettiva perseguibilità del crimine.

Uno dei negozi più addobbati della via, in una via che è particolarmente vivace e brillante, è – o si rischia di dire “era” – quello di 23&20-Nani Studio, il locale che unisce l’attività di gestione di Eventi di Sonia Milano con quella di fotografo del fratello Matteo.

Un locale che si riconosce in questi giorni – o meglio si riconosceva – per il grande portale decorato davanti alla porta di ingresso, che questa mattina era completamente spoglio.

Nella notte, infatti, ignoti hanno letteralmente “spogliato” di ogni decorazione il portale, lasciandolo nudo come un ramo verde.

«Qualcuno stanotte ha letteralmente smantellato il nostro arco natalizio – ha scritto Sonia Milani sul suo profilo facebook – Sono amareggiata e anche intristita da un gesto così vile e senza significato. La Bellezza non appartiene a questa città? O semplicemente ci sono delle persone talmente povere di spirito, che necessitano di una stupida ragazzata per riempire le loro serate? Non addobberemo di nuovo il nostro arco e lo faremo con consapevolezza e non perché chi ha fatto questo oltraggio all’atmosfera natalizia ce l’abbia vinta, ma perché a volte alcuni gesti sviliscono e la mortificazione ha la meglio».