Cantiere per largo Flaiano: viale Borri a Varese torna a doppio senso dal giorno dell’Immacolata

Finalmente è arrivato il momento, per chi quotidianamente percorre viale Borri per entrare da Varese: da giovedì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, verrà ristabilito il doppio senso di circolazione su viale Borri nel tratto di strada interessato dai lavori di Largo Flaiano.

Una notizia particolarmente importante per chi entrava in città da viale Borri o da via Gasparotto, ed era costretto ormai da mesi alle deviazioni: verrà infatti ripristinata la normale circolazione, e il doppio senso di marcia, nel tratto dove in questi mesi si stanno eseguendo i lavori del cantiere per l’eliminazione dei semafori all’ingresso dall’autostrada in città.

Nelle prossime settimane, e fino a dopo Natale, non ci saranno altre modifiche alla viabilità per quanto riguarda la circolazione intorno a largo Flaiano e all’autostrada: resterà quindi solo un restringimento di carreggiata (ma nessun senso unico, nemmeno alternato) in via autostrada.