Il vicesindaco di Vedano Olona Vincenzo Orlandino si candida alle regionali con la lista per Majorino

Si candida il vicesindaco di Vedano Olona Vincenzo Orlandino, amministratore al secondo mandato, ha accettato con la proposta di candidatura al consiglio regionale della lista “Patto Civico – Majorino Presidente” la lista civica di amministratori locali a diretto supporto del candidato presidente del centrosinistra.

«La mia scelta», dichiara Orlandino, «rappresenta un forte riconoscimento per il nostro territorio e per il lavoro fatto da oltre otto anni nel nostro comune a conferma della competenza e della lungimiranza delle scelte che abbiamo portato avanti per il bene comune. Grazie al prezioso supporto dei miei compagni di squadra e in particolare del Sindaco Cristiano Citterio, ho quindi deciso di iniziare questa nuova esperienza che mi vedrà impegnato sul territorio al massimo delle possibilità consapevole di poter contare su di un folto gruppo di persone che mi sostengono».

Le elezioni regionali per il rinnovo dell’assemblea si svolgeranno il 12 e 13 febbraio prossimi con una campagna elettorale breve ma intensa. «Porterò il mio contributo concreto e la mia esperienza di assessore», prosegue Orlandino, «affinché la Regione si occupi dei problemi concreti dei Lombardi con un’attenzione particolare ai territori ben consapevole di quali problematiche i cittadini, le imprese, i comuni e il terzo settore stanno attraversando ma anche consapevole delle grandi opportunità che si possono cogliere solo mantenendo sempre aperto un canale di comunicazione con le persone e le diverse realtà locali».

Tanti sono i temi al centro del dibattito regionale oggetto di attenzione come la sanità ed i trasporti di cui si parla e scrive tantissimo ma dove ci sono tante cosa da migliorare ad iniziare dai tempi di attesa, la scarsità di medici e dei cronici ritardi subiti dai pendolari. «La mia esperienza di amministratore locale», prosegue Orlandino, «mi porta a mettere sempre al primo posto la sicurezza in tutte le sue accezioni, la semplificazione e il benessere delle comunità. Tematiche che considero prioritarie e sulle quali è necessario lavorare con provvedimenti puntuali e in supporto a cittadini e enti locali». Conclude poi Orlandino: «La lista di cui faccio parte raccoglie prevalentemente esperienze amministrative civiche locali proprio perché il contatto quotidiano con i territori è ciò che ci contraddistingue e rappresenta il vero valore aggiunto di una coalizione di governo. La Lombardia deve ritornare a correre e per poter fare questo deve poter contare su di una classe dirigente al passo coi tempi e che sappia dialogare con tutti».