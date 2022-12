A Viggiù gli Amici del Volontariato festeggiano 25 anni di attività

L’associazione Amici del Volontariato di Viggiù ha celebrato quest’anno il 25esimo anno di attività, regalandosi un nuovo alabardo e festeggiando con un momento conviviale.

Galleria fotografica I 25 anni dell’associazione Amici del volontariato di Viggiù 4 di 4

«Un’associazione che per noi è preziosissima perché si occupa della distribuzione pasti agli anziani ed è sempre molto disponibile a dare una mano per ogni necessità segnalata dai nostri servizi sociali – dice il sindaco Emanuela Quintiglio – Il mio ringraziamento a Mariangela Colombo, presidente dell’associazione, per la costante attività sul territorio a tutela dei più deboli e delle persone più in difficoltà, nel solco dell’opera dell’indimenticato presidente Graziano Bai al quale è dedicato un premio che ogni anno viene dato a chi si distingue per attenzione al prossimo. A nome di tutti i cittadini di Viggiù rivolgo un grande ringraziamento a tutti i volontari».

L’associazione è nata nel 1997 dopo che, su sollecitazione di alcuni cittadini, l’amministrazione comunale guidata dall’allora sindaco Filippo Ciminelli, istituì lo Sportello del Volontariato, con lo scopo di recepire e rispondere alle necessità sociali delle persone più deboli ed in difficoltà: anziani, disabili, persone sole.

Agli inizi del 1997 in una riunione in Comune con le diverse associazioni, avendo compreso appieno le aspettative e le necessità evidenziate dall’Amministrazione comunale, alcune persone sensibili ai problemi sociali costituirono l’associazione, con lo scopo di dare risposte e servizi ai cittadini più disagiati, agli anziani ed alle persone sole. Oggi a 25 anni di distanza l’associazione è una realtà consolidata e importante nella vita del paese, animata da tanti volontari che svolgono la loro attività con passione, aiutando, consolando ed intervenendo a favore di chi ha veramente bisogno.

«Una persona è rimasta indimenticabile nel cuore di tutti – dicono i responsabili dell’associazione – il fondatore e sindaco di allora Filippo Ciminelli che ha fortemente voluto l’associazione, accompagnandola passo dopo passo, con consigli mirati fino alla completa autonomia. Il suo nome rimane scritto a caratteri d’oro nella nostra storia, insieme a quello di un’altra splendida persona, semplice, ma con un’attenzione speciale per i più umili, soli e fragili: Graziano Bai, presidente dell’associazione per più di 20 anni, dagli albori fino alla sua prematura scomparsa. Tante altre persone di buona volontà, entusiaste di fare del bene e di essere utili alla comunità, si sono aggiunte negli anni.

Ora si prosegue sulla strada tracciata, cercando di migliorare sempre con le nuove tecnologie, solerti e disponibili ed aperti verso chi chiede con una mano tesa. Importante per noi il rapporto con l’Amministrazione comunale che si è dimostrata sempre disponibile col passare degli anni, e con i Servizi sociali con cui c’era e c’è una simbiosi valida e costruttiva».