I Vigili del Fuoco di Varese sul Bernascone per posare la tradizionale “Corona dell’Immacolata”

Come vuole la tradizione, i vigili del fuoco di Varese nella mattina dell’8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione, hanno “scalato” il Bernascone, il quattrocentesco campanile della basilica di San Vittore.

L’acrobatico gesto, come ogni anno seguito da centinaia di cittadini, viene fatto ogni anno per deporre una corona d’alloro in cima al campanile della basilica.

Nella galleria fotografica le immagini dell’intervento