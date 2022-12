Villa Borghi “torna” al Circolo culturale di Biandronno e riprende vita

La gestione di Villa Borghi di Biandronno torna al Circolo culturale e i portoni si riaprono per accogliere i cittadini.

Dopo tre anni di interruzione di ogni attività, in parte legata alla pandemia e in parte a causa della decisione dell’amministrazione comunale di provare a prendere in mano le redini della Villa e organizzare direttamente eventi ed iniziative, da ieri la nuova stagione si è ufficialmente aperta.

«È stato davvero bello tornare a vedere la gente girare per i giardini e le stanze di Villa Borghi – spiega Pietro Parola, presidente del Circolo Culturale di Biandronno – Domenica abbiamo dedicato la giornata alla festa di Natale con i canti del Coro Valtinella, il mercatino dell’usato e l’esposizione dei 50 presepi. Non ci aspettavamo un’adesione così massiccia: cinquanta presepi sono davvero tanti». La mostra dei presepi così come la casa di Babbo Natale che accoglie i bambini, resteranno aperti al pubblico sino al 6 gennaio.

Ma non è questa l’unica attrazione: merita una visita la mostra di burattini in legno di Gualberto Niemen, il burattinaio della storica famiglia che aveva fatto della sua passione, una professione vera, trasmessa anche a Chicco e Betty Colombo dei quali è stato maestro. «La collezione si è arricchita di nuovi personaggi – spiega ancora Parola – e ora superiamo la sessantina. Un patrimonio davvero unico nel Varesotto. La mostra dei burattini è aperta ed è visitabile anche dalle scolaresche».

Bambini che restano incantati dai burattini ma anche dalla leggenda del fantasma di Villa Borghi che Carlo Carcano, uno dei 25 soci del Circolo culturale, racconta ogni volta con passione.