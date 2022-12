Violenza sessuale sui bambini a cui faceva musicoterapia, arrestato 67enne di Lugano

Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che è stato aperto un procedimento penale nei confronti di un 67enne cittadino svizzero residente nel Luganese. Le principali ipotesi di reato sono quelle di atti sessuali con fanciulli e di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o incapaci di resistere, che l’imputato avrebbe messo in atto nel corso di attività rivolte a minori nel contesto di lezioni di piano, danza, yoga e musicoterapia. La misura restrittiva della libertà nei confronti dell’uomo – arrestato lo scorso mese di agosto – è stata recentemente prorogata e l’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Valentina Tuoni.

L’uomo in passato gestiva una struttura privata in un Comune del Luganese e dal mese di ottobre 2020 era attivo presso una nuova sede nel comprensorio urbano.

Eventuali testimoni o persone venute a conoscenza dei fatti oggetto d’indagine, in particolare per quanto attiene alle attività di musicoterapia, di massaggi o altre attività con contatti diretti sul corpo che si sono svolte nelle strutture indicate, sono invitati a contattare la Polizia cantonale allo 091.815.51.33.