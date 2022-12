Il virus dell’influenza corre in Lombardia: superata la soglia massima di intensità

Prosegue la corsa verso l’alto dell’indice virale dell’influenza. Anche nella settimana tra il 20 e il 27 novembre si è registrato un nuovo picco che ha portato la Lombardia nella zona di intensità rossa molto alta.

Durante la quarantasettesima settimana del 2022, 205 medici sentinella hanno registrato sindromi similinfluenzali marcatamente aumentate rispetto alla settimana precedente. Il valore raggiunto è pari a 17,8 casi per 1000 assistiti, superando la soglia di attività molto alta.

L’aumento dell’incidenza è considerevole in tutte le fasce d’età, soprattutto in quelle pediatriche dove ha raggiunto valori pari a 48,3‰ nella fascia d’età 0-4 anni e 27,2‰ nella fascia d’età 5-14 anni; l’incidenza è di 15,1‰ nella fascia d’età 15-64 anni e 7,5‰ negli over-65enni.

Il numero di casi stimati di sindromi siminfluenzali in Lombardia in questa settimana è pari a circa 171.000, per un totale di quasi 900.000 casi nelle ultime 8 settimane.

Meno numerosi, ma sempre presenti, i contagi da Covid ( 6,3%).

Sorveglianza virologica

Nella settimana 47-2022, i medici sentinella della regione Lombardia hanno inviato 88 tamponi naso-faringei, di cui 39 (44%) sono risultati positivi per virus influenzale A(H3N2), 6 (7%) per SARSCoV-2 e 10 (11%) per RSV (Figura 3).

Dalla settimana 31-2022 a oggi, i medici sentinella della regione Lombardia hanno inviato 543 tamponi naso-faringei, 151 (27,8%) dei quali sono risultati positivi per virus influenzale A(H3N2), 7 (1,3%) per A(H1N1)pdm09, 34 (6,3%) per SARS-CoV-2 e 22 (4,1%) per RSV.

L’indagine molecolare degli altri virus respiratori ha rilevato la presenza di Rhinovirus nel 31% dei tamponi, di virus Parainfluenzali nel 17%, Enterovirus nell’11%, Adenovirus nel 6%, Parechovirus nel 4% e Metapneumovirus nell’1%.

I risultati di caratterizzazione molecolare dei campioni risultati positivi per SARS-CoV-2 dimostra l’appartenenza alla variante Omicron, lineaggio BA.5 e BA.2.75.