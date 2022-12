Visita ai Magi in mostra e al Museo della Collegiata di Castiglione Olona

Evento alla scoperta dell’inedita Adorazione dei magi in prestito, mai prima esposta al pubblico, in dialogo con la Sacra Famiglia del Museo

Primo appuntamento di visita dedicato all’esposizione “Magi in mostra Natale con ospiti al Museo della Collegiata”, alla scoperta dell’inedita Adorazione dei magi in prestito, mai prima esposta al pubblico, in dialogo con la Sacra Famiglia del Museo, riconducibile alla medesima cultura veneto-cretese.

Al termine chi vorrà potrà essere guidato anche in Collegiata e Battistero.

La visita guidata è compresa nel biglietto d’ingresso (6 euro); è obbligatoria la prenotazione, scrivendo a didattica@museocollegiata.it.