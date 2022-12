Visita ai Magi in mostra, alla Collegiata e al Battistero di Castiglione

Mercoledì 28 dicembre e mercoledì 4 gennaio (ore 15.00) visite guidate dedicate all’esposizione “MAGI IN MOSTRA Natale con ospiti al Museo”, alla scoperta dell’inedita Adorazione dei magi in prestito, mai prima esposta al pubblico, in dialogo con la Sacra Famiglia del Museo, riconducibile alla medesima cultura veneto-cretese.

Al termine chi vorrà potrà essere guidato anche in Battistero e in Collegiata, di cui ricorrono i 600 anni dalla fondazione.

La visita guidata è compresa nel biglietto d’ingresso intero (6 euro).

La prenotazione è obbligatoria, scrivendo a didattica@museocollegiata.it.