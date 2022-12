Visita in pediatria dei giocatori della Pallacanestro Varese

I bambini ricoverati in Pediatria all’Ospedale Del Ponte hanno potuto trascorrere un pomeriggio in allegra compagnia. I campioni della Pallacanestro Varese Giancarlo Ferrero e Giovanni De Nicolao, accompagnati da Max Ferraiolo, Raffaella Dematte e Matteo Jemoli, hanno infatti donato qualche ora del loro tempo per giocare con i bambini in reparto.

Prima hanno partecipato al laboratorio creativo di carta e cartoncino, cimentandosi con le loro capacità manuali, per poi sfidare a calcetto i bambini in una partita all’ultimo sangue.

Dopo due anni di assenza causa COVID, finalmente la tradizionale visita natalizia della squadra varesina ha potuto riprendere.

Non è mancato il giro nelle stanze dei piccoli che non potevano uscire dalla camera. I due cestisti sono stati fantastici con i bambini, affettuosi e senza risparmiarsi nel mettersi in gioco.

Un’iniziativa organizzata con Il Ponte del Sorriso, che da sempre cerca di rendere serena la degenza dei bambini ammalati.

A tutti sono stati consegnati gadget in ricordo della giornata passata insieme.