Vittoria sporca ma importantissima: il Varese passa 2-1 in casa della Folgore Caratese

Altri tre punti, terza vittoria in una settimana e seconda di fila in campionato. Il Varese vince 2-1 in casa della Folgore Caratese, probabilmente prendendosi più di quanto meritato, ma a fare la differenza è stata la capacità di segnare nei momenti giusti e la gestione gara sfruttando con il maggior tasso di esperienza rispetto a una formazione, quella brianzola, che seppur giovane ha messo più volte in difficoltà i biancorossi.

Galleria fotografica Folgore Caratese – Varese 1-2 4 di 22

I varesini non sono partiti bene, hanno spesso subito la vivacità degli esterni della Folgore e al 40′ da un errore di valutazione di Truosolo è nato il gol del vantaggio azzurro. Con un po’ di fortuna il pareggio è stato immediato e la dea bendata questa volta ha premiato Truosolo, che ha battuto una punizione dalla fascia destra a rientrare trovando una traiettoria beffarda che ha superato Ragone per l’1-1. Nella ripresa il Varese ha fatto meglio, giocando di più nella metà campo avversaria, ma senza costruire grandi palle-gol. La gara infatti si è decisa su un’altra punizione – conquistata e battuta da Pastore – che si è infilata sul secondo palo senza trovare deviazioni, ma portando ai piedi del Sacro Monte altri tre punti fondamentali per il campionato.

E questa vittoria porta i biancorossi, per la prima volta in stagione, fuori dalla zona playout, grazie ai passi falsi delle dirette concorrenti e anche ai due punti di penalizzazione comminati in settimana al Seregno. Ora l’obiettivo deve essere concludere nel migliore dei modi il 2022 con le ultime due gare tutt’altro che semplici: sabato 17 al “Franco Ossola” ancora contro il Franciacorta, che sarà avvelenato dopo la sconfitta in Coppa Italia, e infine, mercoledì 21, la visita alla capolista Lumezzane, sempre più solitaria al primo posto.

FISCHIO D’INIZIO

Reduce dalle due vittorie in campionato e Coppa Italia, il Varese cerca di far bottino anche a Carate Brianza contro la Folgore guidata dall’ex allenatore biancorosso Giuliano Melosi. Mister De Paola schiera i suoi con un 4-2-3-1 nel quale Moleri è in porta. In difesa, assente Rossi per un risentimento muscolare, al centro ci sono Monticone e Parpinel con Foschiani a destra e Truosolo a sinistra. Mediana tutta varesina con Piccoli e Gazo mentre dietro alla punta Ferrario agiscono Mecca, Rossini e Pastore. Per i brianzoli lo schema è 4-3-3 con la fantasia di Barazzetta nel rapido tridente d’attacco completato da Hyka e Corbo.

PRIMO TEMPO

Inizio subito frizzante, anche a causa di un paio di imprecisioni della difesa del Varese, che regala un paio di azioni d’attacco alla Folgore, senza però concedere vere occasioni da gol. Monticone al 4′ ci mette il corpo per deviare il sinistro di Gulinelli al termine di una caparbia azione personale, all’8′ invece Ragone deve intervenire uscendo dai pali per parare il tentativo di Mecca, lanciato in area da Rossini. A sfiorare il gol è Gualdi al 14′ che si testa non sfrutta l’uscita fuori tempo di Moleri con la palla che sfila a un soffio dal palo. La Folgore prende fiducia e sale di colpi conquistando tre corner nel giro di pochi minuti ma senza riuscire a creare altri pericoli. Il Varese sembra gestire meglio i minuti successivi, ma al 40′ la Folgore passa: Truosolo difende male un pallone sulla bandierina, Valsecchi glielo ruba e crossa, sul secondo palo Barazzetta è solo, controlla e infila Moleri sul primo palo. Il Varese reagisce subito e il pari arriva al 43′ con una punizione di Truosolo dalla fascia sinistra che prende una traiettoria beffarda, scavalca Ragone e si insacca per l’1-1. Nel finale sono i biancorossi a costruire un’altra opportunità con Rossini che mette in mezzo – forse troppo forte – per Ferrario che da buona posizione non riesce a girare in gol.

SECONDO TEMPO

Gara che resta vivace anche a inizio ripresa, con Pastore che al 6′ calcia in diagonale di destro e chiama Ragone alla parata di piede. La risposta brianzola arriva all’8′ con Barazzetta che calcia forte sul primo palo da posizione defilata ma Moleri non si fa sorprendere. Il Varese sembra poter prendere in mano la contesa e nei primi minuti prende campo, senza però riuscire ad architettare una vera palla-gol. Le squadre si allungano, il gioco si fa più maschio. Gulinatti calcia di poco alto una punizione insidiosa al 37′ e il Varese allora approfitta della situazione e al 42′ trova il gol che decide il match. Pastore si conquista una punizione nei pressi dell’apice sinistro dell’area di rigore, calcia forte in area, la palla passa senza deviazioni e si insacca sul secondo palo. Nel finale i biancorossi badano al sodo, respingono gli ultimi tentativi della Caratese e dopo i 3′ di recupero festeggiano per la terza vittoria in una settimana.