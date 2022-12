Volata lanciata in IHL: anche i Mastini tra le pretendenti al primo traguardo stagionale

Appena tre giornate alla fine, quattro squadre praticamente appaiate (e una quinta poco distante), diversi scontri diretti ancora da disputare. La regular season della Italian Hockey League (IHL) promette scintille da qui alla fine, con tutte le prime posizioni ancora da assegnare e con i Mastini Varese di coach Claude Deveze pienamente coinvolti in questa appassionante volata.

Galleria fotografica Mastini Varese – Hockey Como 6-2 4 di 25

Prima di addentrarci nei dettagli, è bene ricordare che al termine di questa prima fase non ci saranno subito i playoff: le dieci squadre di IHL disputeranno infatti una seconda fase suddivisa in Master Round (le prime cinque squadre in classifica) e in Qualification Round (le seconde cinque) che assegneranno le posizioni definitive per il tabellone conclusivo. È però importante chiudere davanti la regular season perché la graduatoria dopo 18 partite servirà a stilare gli accoppiamenti per la Coppa Italia, competizione che dopo due turni preliminari (ottavi e quarti: ci sono anche le migliori squadre di IHL Div. 1) terminerà alla Acinque Ice Arena di Varese con la Final Four nel weekend del 21-22 gennaio.

Vediamo quindi qual è la situazione in classifica dopo 15 partite: la vetta è condivisa con 33 punti da tre protagoniste, i Mastini stessi, il Caldaro e il Pergine con le Linci che hanno battuto i Lucci nell’ultimo turno causando così questa coabitazione. Subito dietro, con 32 punti, l’Appiano mentre la quinta forza (quota 29) c’è il Dobbiaco che attende solo la matematica per “iscriversi” a sua volta al Master Round. Il Varese avrà però un calendario molto impegnativo: da qui alla fine della prima fase i gialloneri hanno solo scontri diretti. Sabato 17 in trasferta a Caldaro, giovedì 22 in casa con l’Appiano e per finire a Santo Stefano sulla pista del Pergine. I trentini sono stati gli unici a battere i Mastini (in via Albani) nelle ultime 11 partite: la rivincita è già sul piatto. Teoricamente più semplici i calendari delle rivali, come vedete nel prospetto sottostante: se Vanetti e soci vorranno confermarsi da primato saranno chiamati a un sforzo supplementare in questo rush finale.

“GLI ALTRI SANNO CHE IL VARESE C’È!”

«Noi abbiamo tre partite difficili ma in questo momento anche le altre squadre sanno che il Varese è una avversaria di alto profilo. Non dimentichiamo che dopo i primi tre incontri stagionali eravamo ancora a quota zero: dopo le due vittorie di Torre Pellice e Como siamo decollati e ora siamo addirittura nel terzetto di testa. Vediamo come andranno le ultime tre gare ma di certo i ragazzi stanno compiendo un cammino esaltante» spiega Carlo Bino, dalla scorsa primavera presidente di quello che oggi è l’HCMV. In questo finale di prima fase la sua squadra non potrà fare troppo conto sulla spinta della Acinque Ice Arena visto che solo il match con l’Appiano sarà disputato in casa, dove non sarà più una sorpresa vedere mille appassionati sugli spalti.

I Mastini festeggiano un gol (foto R. Gernetti)

TIFOSI IN PULLMAN A CALDARO

Un po’ di quel calore sarà però assicurato almeno sabato prossimo a Caldaro perché i tifosi che fanno capo al club “Mastini Forever” hanno organizzato una trasferta in pullman per stare vicini alla squadra: «Inizialmente non pensavamo di andare alla partita – spiegano i responsabili – poi dopo la vittoria a Cavalese è venuto naturale decidere di andare a Caldaro. C’è grande entusiasmo, abbiamo già 40 adesioni, restano una decina di posti» (per informazioni: 348-2213883 oppure 346-3162895; partenza ore 13,30 dall’autogrill di Castronno).

IL RUSH FINALE

VARESE (33 p.)

(t) Caldaro / (c) Appiano / (t) Pergine

CALDARO (33 p.)

(c) Varese / (c) Valdifiemme / (f) Valpellice

PERGINE (33 p.)

(f) Dobbiaco / (f) Bressanone / (c) Varese

APPIANO (32 p.)

(c) Valdifiemme / (t) Varese / (c) Alleghe

DOBBIACO (29 p.)

(c) Pergine / (f) Alleghe / (f) Valdifiemme

(c) = partita in casa / (t) = partita in trasferta – In corsivo gli scontri diretti tra le prime cinque