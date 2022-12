Il volto sofferente dell’Ucraina nella campagna Avsi. Tra le iniziative a Varese il presepe vivente a San Vittore

“Pace, mi serve la pace” : così ha risposto Vira, una donna ucraina malata di tumore, fuggita dalle bombe con due figli, al volontario Avsi che le offriva un primo aiuto. È lei il volto della Campagna Tende che l’Associazione Volontari per il Servizio Internazionale organizza tradizionalmente durante il mese di dicembre anche a Varese.

Lo scopo è far conoscere l’attività della Ong e il suo contributo alla costruzione della pace nel mondo anche attraverso il sostegno economico con una raccolta fondi per la realizzazione di alcuni progetti umanitari in Italia, Uganda, Peru, Burundi, Libano, Tunisia e in Ucraina dove Avsi era presente già prima della guerra.

In particolare, per far conoscere l’esperienza e il lavoro di Avsi in questo Paese che vive sotto le bombe da quasi un anno, venerdì 16 dicembre alle ore 21 in Sala Montanari, si terrà un incontro testimonianza con Edoardo Tagliani, responsabile del progetto Avsi in Ucraina.

Le iniziative a Varese

Tra le numerose iniziative sono inoltre da ricordare il negozio di Presepi e la vendita di marmellate “Dono” organizzato in collaborazione con il Banco di Solidarietà “Nonsolopane” in corso Matteotti, 2 a Varese fino al 23 dicembre. Il presepe vivente, l’allestimento di un vero e proprio villaggio medioevale attorno alla Basilica di San Vittore durante la giornata del 23 dicembre. Raccogliendo l’invito del Papa che ha esortato a pregare per la pace, il presepe non si concluderà con una sacra rappresentazione ma con una veglia di preghiera con letture e canti in piazza San Vittore. Sarà presieduta da mons. Luigi Panighetti.

“La pace è possibile – dicono i volontari di Avsi – ne siamo certi. Ma non si fa da sola. Ha bisogno di noi. La pace si può, cominciamo noi ad aprire la strada. Proviamoci, scegliendo di sostenere progetti che portano aiuti concreti e avviano sviluppo”. Avsi è una Ong che opera da cinquant’anni. Oggi è presente con 329 progetti in 39 Paesi aiutando in forma diretta oltre 10milioni di persone. 22.212 i bambini sostenuti a distanza. Oltre 3000 i volontari in Italia. Il 91% dei fondi raccolti sono destinati alla realizzazione dei progetti