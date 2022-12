I voti del Varese: Priori pasticcia, per Mecca e Cappai una furbata per il gol

I VOTI DEL VARESE

PRIORI 5,5: Bene per buona parte della gara, nel finale pasticcia in un paio di occasioni. Per fortuna i compagni rimediano alle sue uscite a vuoto

BATTISTELLA 6: Non giocava da tanto. Bene in fase difensiva, meno quando c’è da gestire il pallone

ROSSI 6,5: Sembra essersi inserito benissimo. Oggi ha dato ottimi punti di riferimento al compagno di reparto Parpinel, alla difesa e alla squadra

PARPINEL 6: Prestazione solida, con pochi fronzoli e tanta sostanza

TRUOSOLO 6: Nella ripresa si fa saltare troppo facilmente, ma tutto sommato la gara non è andata male

Foschiani 6: Deve aiutare la squadra nel finale e fa il suo dovere

MECCA 6: Meno inspirato di domenica. Dopo un primo tempo positivo, perde lucidità nella ripresa

Premoli 6: Qualche minuto nel finale gestito bene

PICCOLI 6: Capitano di oggi, ancora non è al meglio, ma piano piano migliora la condizione. Come dice mister De Paola deve essere un po’ più audace nelle giocate

Gazo 6,5: Tanta lotta nel finale per non subire il gol del pari

BIGINI 6: La sostanza non manca, potrebbe provare a giocare il pallone con maggior precisione

SCARPA 6: Qualche buono spunto in una gara non sempre brillante

Goffi s.v: Qualche minuto nel finale

CAPPAI 6,5: Firma il gol vittoria in maniera rocambolesca ma alla fine la sua firma decide la gara e

Ferrario 6: Qualche sponda ma pochi palloni davvero giocabili

PASTORE 6,5: Tiene alta la squadra e, come spesso accade, i pericoli partono dalle sue azioni