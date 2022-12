I voti del Varese: Truosolo sbaglia ma è fortunato, Pastore la decide

VOTI

MOLERI 6: Chiamato in causa da qualche tiro insidioso, non si fa sorprendere. Sul gol può poco

FOSCHIANI 6,5: Si rivede la miglior versione di Foschiani, anche se, come ammette lui in sala stampa, qualche cross andrebbe fatto meglio

Battistella s.v: Qualche minuto nel recupero

MONTICONE 6: Qualche pasticcio che per fortuna non viene pagato. Gara da ex e di lotta, ne esce bene

PARPINEL 6: Anche lui parte compiendo qualche imperfezione, ma quel che conta è che sta trovando la forma migliore

TRUOSOLO 6: Un errore da matita rossa che porta al gol la Folgore, baciato dalla fortuna sul gol dell’1-1, molto importante

PICCOLI 6: Cresce di condizione. Oggi tanta esperienza e finalmente qualche giocata di buon livello

Scarpa 6: Entra bene in partita e si fa vedere anche con azioni personali. Può e deve prendersi più libertà

GAZO 6: Nel primo tempo deve rincorrere gli avversari, meglio nella ripresa quando bilancia la squadra

MECCA 6: Qualche guizzo interessante ma tanta sostanza. Manca l’acuto

ROSSINI 6,5: Di testa le prende tutte e nella fase offensiva del Varese è un fattore. Spreca un paio di chance nell’ultimo passaggio

PASTORE 7: Sarà un caso, ma ha segnato due gol e sono arrivate due vittorie per il Varese. Avanti così, con quella determinazione con cui ha conquistato il fallo e calciato la punizione del 2-1

FERRARIO 6: Non è un momento facile, soprattutto sotto porta. Si mette a servizio della squadra e si rende utile anche in difesa sulle palle inattive