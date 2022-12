I voti di Varese-Caronnese: Pastore e Mecca decidono la gara. Applausi da ex per Piraccini

I VOTI DEL VARESE

MOLERI 6: Non benissimo sulla respinta che porta al gol ma comunque una gara attenta, soprattutto in uscita

FOSCHIANI 6: Spinge bene e con continuità. I cross non sempre sono precisi ma non fa mancare l’apporto di sostanza

ROSSI 6: Alla prima in biancorosso gioca una gara attenta e di forza. Una sbavatura nella ripresa poteva costare caro ma è fortunato

MONTICONE 6,5: La difesa soffre il giusto e lui fa un buon lavoro in mezzo

TRUOSOLO 6,5: Primo tempo un po’ timido, nella ripresa spinge bene e con risultati positivi

PICCOLI 5,5: Ancora è indietro di condizione e si vede. Gli serve ancora un po’ di tempo

Pastore 6,5: Entra e sfiora il gol dopo pochi minuti. Poi una fase poco lucida, ma il gol dell’1-1 sblocca lui e la squadra per la vittoria

GAZO 6,5: L’unico a tenere la barra dritta anche nei momenti più difficili, anche quando il Varese si sbilancia e lascia spazi ai contropiede avversari

Cappai 6,5: Usa fisico ed esperienza per dare maggior supporto all’attacco e ribaltare la gara

MECCA 6,5: Esordire con un gol vittoria al 94′ non è da tutti. Bravo lui a farsi trovare pronto, al termine di una gara ancora da registrare per movimenti e amalgama con la squadra

ROSSINI 6: Importante nel gioco aereo, anche nel finale. Ha buona gamba ma spesso non viene servito come spera

GOFFI 6: Premiamo il fatto che il Varese vinca e che lui tutto sommato non demerita meno dei compagni Scarpa 6,5: Ottimo ingresso con buoni spunti e altrettanto buon carattere. Giusto anche il giallo per proteste, significa tenerci tanto. L’assist per l’1-1 è suo

FERRARIO 6,5: Sotto porta è un periodo no e allora si mette a servizio dei compagni. Importantissimo l’assist per il 2-1 di Mecca

I VOTI DELLA CARONNESE

BREVI 5,5: Bene per quasi tutta la gara, ma sbaglia l’uscita alta decisiva

PANDINI 6: Buona prestazione complessiva in difesa, prima su Goffi e poi su Pastore

NOSSA 6,5: Arrivato da poco ma è già il leader della squadra e si vede

SCAGLIONE 6: Gara attenta ma senza lampi

Curci 5: Quando entra lui il Varese riesce a sfondare con maggiore continuità

COSENTINO 6: Un gol che illude, bravo lui a farsi trovare pronto. Nella ripresa spreca un contropiede ghiotto

TUNESI 6: Prestazione solida in mezzo al campo. Ci prova anche con un bel destro ma Moleri è attento

CRETTI 5,5: In mediana va fuori giri presto e alla fine perde le distanze

GINI 6: Partita onesta, senza acuti ma nemmeno buchi. Avrebbe sulla testa il colpo del 2-1 ma conclude centralmente

PIRACCINI 6: Gara da ex giocata con la solita personalità. Gioca qualche metro più avanti, quasi da punta pura, senza però rendersi pericoloso se non con un colpo di testa dopo pochi minuti

DUGUET 6: È il più frizzante dei suoi, ma è anche quello che spreca un paio di occasioni interessanti

Agello 5,5: Non dà l’apporto sperato, soprattutto in copertura

BRAIDICH 5,5: Ancora deve ambientarsi con la squadra e si vede. Contro ha due difensori arcigni che gli concedono poco o nulla

Austoni 5,5: Entra nel finale per amministrare il pallone e tenerlo lontano dalla propria area, ma fa poche giocate positive