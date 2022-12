Vuole farla finita ma i passanti avvisano i carabinieri che lo salvano alla stazione di Varese

Si era nascosto nel sottopassaggio pedonale inutilizzato di fronte al piazzale Trento della stazione nord di Varese, proprio di fianco alla pensilina dell’autobus che si affaccia su via Casula. L’uomo, un 52enne, aveva deciso di farla finita ma l’intervento provvidenziale dei passanti, dei carabinieri e del personale sanitario ha permesso di salvargli la vita.

Sono stati infatti dei passanti, tra coloro che erano in attesa del pullman, a notare che qualcosa non andava in fondo a quelle scale di un sottopassaggio inaccessibile. Così è partita la segnalazione che ha determinato il rapido intervento dei carabinieri e del personale sanitario della croce rossa di Varese che, arrivati sul posto, hanno potuto intervenire e salvare l’uomo.

Molte persone trovano difficile e imbarazzante parlare di suicidio: può essere forte il senso di vergogna che può accompagnare questi pensieri. Ancora più forti possono essere queste emozioni se si pensa di confidarsi con parenti e amici. Potrebbe risultare più facile parlarne con chi non è coinvolto direttamente.

Se sentite di aver bisogno, potete chiamare il Numero Verde 800 334343, attivo h24. Il servizio è attivato da Regione Veneto (alla risposta c’è un breve messaggio registrato, subito dopo risponde l’operatore). Un altro servizio è quello di Telefono Amico, attivo tutti i giorni dell’anno dalle 10 alle 24: il numero è 02 23272327.