Walter Girardi si candida alle regionali con la lista per Majorino

“Chi mi conosce, sa bene quanti ragionamenti e riflessioni ho fatto in queste settimane. Poi c’è stato il confronto con la famiglia politica che è Possibile ed infine la decisione. Vi comunico che questa mattina ho sottoscritto l’accettazione di candidatura alle prossime elezioni regionali per la lista Patto Civico per Majorino Presidente“. Con queste parole il lonatese Walter Girardi, da sempre impegnato per i diritti civili e per la l’ambiente, annuncia la sua candidatura.

“Sarò candidato nella provincia di Varese – spiega GIrardi -, dove le questioni ambientali e la gestione del territorio unite alle problematiche del comparto Sanità sono due dei grandi temi da affrontare. In più c’è la questione dei Diritti Civili per tutt3 che Regione Lombardia ha sempre messo da parte. Mi piacerebbe costruire una Lombardia più europea nel vero senso della parola”.