Weekend lunghi e vacanzine: il 2023 sarà l’anno dei ponti

Per gli amanti dei weekend fuori porta e dei piccoli viaggi il 2023 sarà un anno d’oro. Calendario alla mano, con pochi giorni di ferie, si potrà approfittare dei tanti ponti che il nuovo anno concederà.

La maggior parte delle festività cadrà infatti proprio a ridosso del weekend permettendo dunque di allungare le giornate di riposo e le opportunità di viaggio o relax.

Si parte dall’Epifania che cade di venerdì. Non sarà dunque il 6 ma l’8 gennaio a chiudere le feste del Natale. Pasqua e Pasquetta saranno il 9 e 10 aprile mentre il 25 sarà un martedì. Il Primo Maggio sarà un lunedì offrendo dunque un lungo weekend di festa così come il 2 giugno, festa della Repubblica, che cadrà di venerdì. Un’altra piccola vacanza, per chi non sarà già via, è possibile anche a Ferragosto, che sarà un martedì. A metà settimana, di mercoledì cadrà invece la ricorrenza del 1 Novembre ma con soli due giorni di ferie, prima o dopo, si potrà comunque organizzare una bella vacanza autunnale. L’8 dicembre, sarà un bel ponte dell’Immacolata, con la festa che ricorre il venerdì così come Natale che sarà un lunedì e Santo Stefano martedì. L’anno si chiude infine con un altro weekend lungo: San Silvestro sarà di domenica e Capodanno di lunedì.