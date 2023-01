Un weekend tra nuvole e foschia

Cielo grigio e nuvoloso, foschia e ritorno della pioggia. Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino osservano una vasta saccatura in avvicinamento dall’Atlantico che porterà temporanea instabilità per la giornata dell’8 gennaio. Seguirà un miglioramento lunedì e martedì con rinforzi di vento da nord, poi una nuova perturbazione interesserà debolmente la regione alpina mercoledì.

Sanato cieli grigi sulla pianura e fino a ridosso dei rilievi con foschia e locali nebbie in parziale diradamento durante il giorno. Asciutto o solo qualche pioviggine, specie verso sera. Sui rilievi alpini più soleggiato con solo qualche nuvola di passaggio.

Domenica 8, nuvolosità ovunque in aumento salvo ancora qualche schiarita all’alba sulla Valtellina. Via via piogge sparse su tutta la regione e deboli nevicate in montagna oltre i 1000 metri.