Il 2023 del Varese inizia a Milano con l’Alcione

All’andata, nella gara che aprì il campionato, il Varese si impose 3-1 concedendo qualcosa ma colpendo nei momenti giusti. Per i biancorossi fu però solo un abbaglio, un lampo di quello che si è poi trasformato in un girone di andata negativo e concluso con la pochezza di 16 punti in 17 partite. L’Alcione invece, trovata continuità sotto porta, ha infilato un’ottima serie di risultati che ha portato la squadra di mister Giovanni Cusatis a chiudere la prima metà di campionato al secondo posto solitario.

A quattro mesi di distanza, per la prima del 2023 e anche del girone di ritorno, il Varese farà visita (domenica 8 gennaio ore 14.30) agli orange milanesi al centro sportivo “Kennedy” con l’intento non solo di ottenere punti, ma di dare anche un segnale di positività a un ambiente che ha chiuso depresso e sfiduciato il 2022. L’obiettivo biancorosso sarà quello di compiere un girone di ritorno importante, risalendo il prima possibile posizioni di classifica e non dover lottare fino all’ultimo per la salvezza.

Mister Luciano De Paola, che da oggi potrà contare anche sull’attaccante 2003 Lorenzo Berra, è il primo a voler cambiare rotta velocemente: «Vogliamo ripartire alla grande. Siamo contenti dell’arrivo di Berra perché è un giocatore che io e il direttore (Alessandro Merlin, ndr) abbiamo cercato come il pane, è un calciatore rapido che sa fare sia la punta sia l’esterno e ci può dare una mano anche dalla panchina. I due giovani che abbiamo preso, Berra e Salami, sono molto interessanti e poi aspettiamo Candido, che è un ottimo giocatore. Il gruppo è forte, molto unito, si sta creando un qualcosa di bello».

Per i biancorossi saranno indisponibili tre infortunati: il difensore classe 2004 Nicolò Battistella, il centrocampista Francesco Gazo, che sarà comunque in panchina per far manforte al gruppo, e Gianluca Piccoli, che prosegue la sua stagione da incubo con un accenno di pubalgia che non promette nulla di buono. Per Roberto Candido è possibile che settimana prossima possa almeno essere convocato. «Domani affrontiamo una squadra forte – prosegue mister De Paola -, ma non abbiamo nessuna paura e ce la giocheremo alla grande. Dietro ho tre giocatori forti e non posso lasciar fuori nessuno di loro, quindi torneremo alla difesa a 3. Sarà una partita tosta, anche se loro sanno giocare bene palla e dovremo cercare di oscurare i loro punti di forza. Siamo in una posizione di classifica difficile ma abbiamo gli attributi per uscirne. Non ci aspettiamo di vincere tutte le partite, ma salvarci il prima possibile».

