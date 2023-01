Il 2023 dell’Orchestra della Svizzera italiana riparte con il grande pianista Christian Zacharias

Giovedì 19 gennaio alle 20,30 il famoso pianista si esibirà in Auditorio nella collaudata formula del Play&Conduct, come direttore dell’Orchestra e come solita

L’Orchestra della Svizzera italiana torna a gennaio con uno dei maggiori pianisti dei nostri tempi: Christian Zacharias che giovedì 19 gennaio alle 20,30 si esibirà in Auditorio nella collaudata formula del Play&Conduct, come direttore dell’Orchestra in Fauré e Poulenc e come solista nello splendido ultimo Concerto KV 595 di Mozart.

Il programma della serata:

Gabriel Fauré

Pelléas et Mélisande suite per orchestra op. 80

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto per pianoforte e orchestra n. 27 in si bemolle maggiore KV 595

Francis Poulenc

Sinfonietta per orchestra

Lo stesso programma verrà proposto la sera prima, mercoledì 18 gennaio, in tournée allo Stadtcasino di Basilea, per un doppio appuntamento con la grande musica.

